Определение термина "Инвестиционный сертификат"

Инвестиционный сертификат

ценная бумага, обеспечивающая доход не меньше с чем на одну акцию, но не дающая право голоса на общем собрании акционерного общества. Представляет собой результат деления акции, дробления предоставляемых ею прав, оставляющего за обладателем ценной бумаги только имущественные права, которые распространяются на дивиденды, нераспределенную прибыль и на ликвидационный остаток. Сертификат в отличие от акции гарантирует определенный минимум дохода. Иногда И.С. носят название привилегированных инвестиционных сертификатов. Такие сертификаты приносят доход своим владельцам в первую очередь в виде определенного процента от номинальной стоимости акции и от дополнительных дивидендов, зависящих от результатов деятельности фирмы.