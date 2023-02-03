Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Ипотечный банк

Определение термина "Ипотечный банк"

Ипотечный банк -
специализированный банк, занимающийся выдачей ипотечных кредитов, т.е. кредитов под залог недвижимости либо на приобретение недвижимости. Кредиты И.Б. носят, как правило, долгосрочный характер. Источником денежных средств банка выступают вклады клиентов, преимущественно тех, кто желал бы получить ипотечный кредит, и собственный капитал банка. В зависимости от направлений кредитования И.Б. можно разделить на земельные банки, предоставляющие кредит под залог земли, мелиоративные банки, предоставляющие кредит на мелиоративные работы, коммунальные банки, предоставляющие кредит под залог городской недвижимости.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ДЕЛЬТА

(греч. delta) 1) разность цен; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением ...

ВЕНДЕР

"вендор (англ. vender) — 1) организация или физическое лицо, владеющие или использующие торговую марку; 2) торговый авто...

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

альтернативные издержки использования тех факторов производства, которыми уже обладает сам предприниматель. Они составля...

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

внутренние издержки, затраты самого предпринимателя, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности. Они...

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1) в экономике: период продолжительностью до одного года; 2) в экономической теории: период, в течение которого производ...

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ

(лат. requisitum — необходимое) — совокупность обязательных сведений данных, предусмотренная действующими правилами или ...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Ипотечный банк: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка