Определение термина "Японская концепция маркетинга"

Японская концепция маркетинга

концепция, основным принципом которой является учет пожеланий, запросов потребителя без критики, рассмотрение их производителем как своих собственных. Главный лозунг японской концепции: «Пусть за себя говорят товары и услуги» — в отличие от американского лозунга: «Пусть говорят продавцы».