Юнктад

(UNCTAD — United Nations Conference for Trading and Development-Конференция ООН по торговле и развитию) — орган Генеральной ассамблеи ООН, не являющийся международной торговой организацией. Создан в 1964 г. и насчитывает 168 стран-членов. Основные задачи ЮНКТАД — содействие развитию международной торговли, равноправного взаимовыгодного сотрудничества между государствами, выработка разносторонних рекомендаций по функционированию международных экономических отношений. Резолюции, заявления ЮНКТАД имеют рекомендательный характер. Под эгидой ЮНКТАД разрабатываются многосторонние соглашения и конвенции. Высший орган ЮНКТАД — Конференция и Совет по торговле и развитию, в рамках которого работают шесть комитетов.