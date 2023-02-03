Определение термина "Кассовый ордер"

Кассовый ордер

документ, подтверждающий законность поступления денег в кассу предприятия и их расходование по целевому назначению. В ордерах указывается основание для их составления, и перечисляются прилагаемые к ним документы. Поступление денег в кассу оформляется приходным К.О., расходование — расходным К.О. К.О. подписываются кассиром, а прилагаемые к ним документы погашаются штампами «Оплачено». Ордера

нумеруются по отдельности в хронологическом порядке с начала до конца года. К.О. служат основанием для совершения бухгалтерских записей по счетам.