Казначей

1) должностное лицо, организующее приход, приток государственных доходов и платежи из бюджета, ведущее учет этих операций и контролирующей их ход; 2) придворное лицо, ведавшее казной; 3) в исторической России -придворный и думный чин, возглавлявший казенный приказ.