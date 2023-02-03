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Определение термина "Казначейские облигации"

Казначейские облигации -
средне- и долгосрочные государственные ценные бумаги, обязательства, размещаемые на добровольной основе среди населения и удостоверяющие внесение ее держателем денежных средств в государственный бюджет, благодаря чему владелец К.О. приобретает право на получение фиксированного денежного дохода в течение всего срока владения обязательством. Выплата дохода производится ежегодно по купонам или при погашении обязательства путем начисления процентов к номиналу ежегодных выплат. Выпускаются казначействами на срок от 5 до 25 лет обычно на предъявителя (но бывают и именные); выступают рыночными государственными ценными бумагами. Выпуск К.О. осуществляется по нарицательной стоимости, доход по ним выплачивается по купонам. К.О. реализуются обычно среди физических лиц. К нерыночным ценным бумагам относятся казначейские сберегательные облигации, выпускаемые сроком на 7-10 лет. Они являются именными и не могут быть переуступлены.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Казначейские облигации: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка