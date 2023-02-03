Определение термина "Хозяйственное общество"

Хозяйственное общество

коммерческая организация в форме акционерного общества с разделенным на доли, вклады ее учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное хозяйственным обществом в процессе его деятельности, принадлежит обществу на правах собственности. Хозяйственное общество может быть создано в определенных случаях одним лицом, которое становится его единственным участником.