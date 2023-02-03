Определение термина "Клиринг"

Клиринг

(англ, clearing — очистка) — 1) система безналичных расчетов по встречным обязательствам между странами, банками, компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумага и оказанные услуги, исходя из условий баланса платежей. Банковский К. представляет собой систему межбанковских безналичных расчетов, осуществляемых через расчетные палаты и основанных на взаимном зачете равных платежей друг другу. Валютный К. представляет порядок проведения международных расчетов между странами, основанный на взаимном зачете платежей за товары и услуги, обладающие равной стоимостью, исчисленной в так называемой клиринговой валюте по согласованным ценам; 2) процедура расчетов через расчетную палату, выступающую в качестве консолидированного продавца перед всеми покупателями по биржевым сделкам, гарантируя тем самым исполнение заключенных контрактов и страхуя их участников от возможных финансовых потерь; 3) взаимный зачет платежей по чекам в рамках одного государства.