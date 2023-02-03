Определение термина "Коммерческий кредит"

Коммерческий кредит

кредит, предоставляемый в товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за проданные товары. Выдается в вексельной форме или по открытому счету. В первом случае покупатель, получив товарные документы, акцептирует переводной вексель (тратту), выставленный продавцом или оформляет простой вексель. Во втором случае продавец не получает долговых обязательств покупателя, а открывает счет по задолженности. Погашение происходит периодически платежами с короткими промежутками времени.