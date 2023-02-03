Определение термина "Коносамент"

Коносамент

1) документ, содержащий условия договора морской перевозки; 2) товарораспорядительный документ, предоставляющий его держателю право распоряжаться грузом. Распространен во внешней торговле. Выдается перевозчиком отправителю после приема груза и удостоверяет факт заключения договора. Может составляться: на предъявителя, на имя получателя (именной); по приказу отправителя или получателя (ордерный). К. относится к ценным бумагам. К. называют «чистым», если перевозчик не сделал в нем замечаний, претензий к количеству и качеству товара, и «нечистым», если в нем сделаны оговорки о состоянии перевозимого товара, груза.