Определение термина "Контрольно-кассовые машины (ккм)"
ка на продаваемый товар — штраф в 100-кратном установленном законом размере минимальной месячной оплаты труда; за невыдачу чека лицом, обязанным выдать его покупателю, или выдачу чека с указанием суммы менее уплаченной, —штраф в 10-кратном установленном законом размере минимальной месячной оплаты труда. На кассовую машину администрация предприятия должна завести «Книгу кассира-операциониста» по форме № 24, которая должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена подписями налогового инспектора, директора и главного бухгалтера предприятия и печатью. При установке кассовых машин на прилавках магазинов или для работы официанта «Книга кассира-операциониста» ведется по сокращенной форме № 24-а. Допускается ведение общей книги на все машины. Все записи в книге производятся в хронологическом порядке чернилами, без помарок, а при внесении исправлений они должны заверяться подписями кассира-операциониста, директора и главного бухгалтера. По окончании рабочего дня представитель администрации в присутствии кассира снимает показания секционных и контрольных счетчиков, получает распечатку и вынимает из кассовой машины использованную в течение дня контрольную ленту. Представитель администрации подписывает конец контрольной ленты, указав на ней тип и номер машины, показания секционных и контрольных счетчиков, дневную выручку, дату и время окончания. Отчетные ведомости показаний на конец рабочего дня вписываются в «Книгу кассира-операциониста».
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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