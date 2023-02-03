Определение термина "Контрольно-кассовые машины (ккм)"

Контрольно-кассовые машины (ккм)

счетно-суммирующие, вычислительные и чекопе-чатающие устройства, предназначенные для денежных расчетов с населением. Используется два типа кассовых машин: электромеханические и электронные контрольно-регистрирующие машины. Разрешается эксплуатация только тех типов ККМ, серийные образцы которых прошли испытания в установленном порядке и внесены в Госреестр. В соответствии с Законом Российской Федерации «О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» от 18.06.93 № 5215-1 предприятия обязаны: регистрировать ККМ; использовать исправные ККМ для осуществления денежных расчетов с населением; выдавать покупателю вместе с покупкой отпечатанный ККМ чек за покупку, подтверждающий исполнение обязательств по договору купли-продажи между покупателем и соответствующим предприятием; обеспечивать работникам налоговых органов и центров технического обслуживания ККМ беспрепятственный доступ к ККМ. Они должны быть зарегистрированы в налоговых органах по месту нахождения предприятия. За нарушение требований Закона применяются следующие штрафные санкции: за неприменение ККМ — штраф в 350- кратном установленном законом размере минимальной месячной оплаты труда; при использовании неисправной ККМ — штраф в 200-кратном установленном законом размере минимальной месячной оплаты труда; за отсутствие ценни

ка на продаваемый товар — штраф в 100-кратном установленном законом размере минимальной месячной оплаты труда; за невыдачу чека лицом, обязанным выдать его покупателю, или выдачу чека с указанием суммы менее уплаченной, —штраф в 10-кратном установленном законом размере минимальной месячной оплаты труда. На кассовую машину администрация предприятия должна завести «Книгу кассира-операциониста» по форме № 24, которая должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена подписями налогового инспектора, директора и главного бухгалтера предприятия и печатью. При установке кассовых машин на прилавках магазинов или для работы официанта «Книга кассира-операциониста» ведется по сокращенной форме № 24-а. Допускается ведение общей книги на все машины. Все записи в книге производятся в хронологическом порядке чернилами, без помарок, а при внесении исправлений они должны заверяться подписями кассира-операциониста, директора и главного бухгалтера. По окончании рабочего дня представитель администрации в присутствии кассира снимает показания секционных и контрольных счетчиков, получает распечатку и вынимает из кассовой машины использованную в течение дня контрольную ленту. Представитель администрации подписывает конец контрольной ленты, указав на ней тип и номер машины, показания секционных и контрольных счетчиков, дневную выручку, дату и время окончания. Отчетные ведомости показаний на конец рабочего дня вписываются в «Книгу кассира-операциониста».