Определение термина "Конвенция"

Конвенция

(лат. conventio — соглашение) — 1) международный договор на уровне правительств стран, предусматривающий соблюдение общих, согласованных правил торговли, денежного обращения, трудовых отношений, взимания налогов и пошлин, ценообразования на экспортируемую и импортируемую продукцию (товары и услуги); 2) договор между предприятиями, фирмами по урегулированию производства, сбыта продукции, распределения заказов.