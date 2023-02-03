Определение термина "Кросс-чек, кроссированный чек"

Кросс-чек, кроссированный чек

чек с двумя параллельными чертами по диагонали, по которому банк согласно приказу владельца чека переводит деньги другому банку или своему клиенту —владельцу текущего счета путем зачисления суммы чека на их счета, не прибегая к оплате наличными. Применяется для того, чтобы затруднить использование чека другими лицами в случае потери или кражи.