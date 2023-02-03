Определение термина "Куртаж"

Куртаж

вознаграждение брокеру за посредничество при совершении биржевой сделки. Обычно исчисляется в промилле (тысячных долях) к сумме заключенной сделки и уплачивается брокеру как продавцом, так и покупателем. Ставки зависят от категорий ценных бумаг и товаров. Размеры К. определяются уставами бирж или соглашением между участниками биржевой сделки и брокером.