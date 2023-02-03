Определение термина "Куртаж"
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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