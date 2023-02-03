Луидор, луи

(фр. louis d'or — золотой луи) — старинная золотая монета Франции, впервые отчеканенная по образцу испанского пистоля в 1640 г. при Людовике XIII и названная в честь его имени. В 1803 г. заменен золотой двенадцатифранковой монетой под названием «наполеондор».