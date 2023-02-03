Определение термина "Международный золотой стандарт"

Международный золотой стандарт

1) действовавшая в XIX в. и начале XX в международная валютная система, в соответствии с которой в качестве основного платежного средства выступало золото, а стоимость национальной денежной единицы выражалась определенным количеством золота; 2) форма организации денежных и валютных отношений страны, основанная на использовании золота как денежного товара.