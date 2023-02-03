Определение термина "Наценка"

Наценка

1) увеличение цены изделия, товара, связанное с дополнительными расходами на их изготовление и продажу либо с их особыми свойствами; 2) добавка к предшествующей цене продукции, товара, производимая по мере выполнения последующих работ, требующих дополнительных затрат, отражаемых в цене.