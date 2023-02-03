Определение термина "Налоговая полиция"
Федеральные органы Н.П. по требованию владельцев средств связи и транспортных средств возмещают убытки и расходы, понесенные владельцами в этих случаях; 11) составлять протоколы об административных правонарушениях и пределах полномочий, предоставленных законодательством федеральным органам Н.П., осуществлять административное задержание и применять другие меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях; 12) налагать административный арест на имущество юридических и физических лиц с последующей реализацией этого имущества в установленном порядке в случаях невыполнения указанными лицами обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей для обеспечения своевременного поступления сумм сокрытых налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствующий бюджет; 13) производить неотложные следственные действия в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством; 14) осуществлять при наличии достаточных оснований внедрение своих оперативных сотрудников в структуры предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности в случаях, когда получение иными способами необходимой информации о формах и методах сокрытия от налогообложения доходов (при-
были) невозможно. Внедрение оперативных сотрудников санкционирует директор Департамента Н.П. или его первый заместитель; 15) осуществлять учет лиц, предметов и фактов в пределах полномочий федеральных органов Н.П.; 16) представлять в соответствии с законом в государственные органы, должностным лицам предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, в общественные объединения обязательные для рассмотрения предложения об устранении обстоятельств, способствовавших совершению налоговых преступлений и нарушений; 17) хранить, носить и применять табельное огнестрельное оружие, специальные средства (кроме водометов, бронемашин и служебных собак), применять физическую силу в порядке, предусмотренном Законом РСФСР «О милиции»; 18) использовать средства массовой информации для установления обстоятельств совершения налоговых преступлений и нарушений, лиц, их совершивших, а также для розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия и суда; 19) привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству для выявления фактов, форм и методов совершения преступлений и нарушений в области налогового законодательства; 20) выплачивать лицу, предоставившему информацию о налоговом преступлении или нарушении, вознаграждение в размере до 10% от сокрытых сумм налогов, сборов и других обязательных платежей, поступивших в соответствующий бюджет. Нарушение руководителями и должнос-
тными лицами предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физическими лицами положений пунктов 5-10 статьи 11 настоящего Закона влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до стократного установленного законом минимального размера месячной оплаты труда. Решение о наложении штрафа и его размерах принимается начальником федерального органа Н.П. или его заместителем. Законные требования сотрудников Н.П. обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. Сотрудники Н.П. не несут ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный правонарушителю в результате применения в предусмотренных законодательством случаях физической силы, специальных средств и табельного огнестрельного оружия, если причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодействия. Действия сотрудника Н.П. могут быть обжалованы гражданами и юридическими лицами в вышестоящие органы Н.П., прокуратуру или суд.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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