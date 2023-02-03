Определение термина "Налоговая полиция"

Налоговая полиция

правоохранительные органы по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, основными задачами которых являются: выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений; обеспечение безопасности деятельности государственных налоговых инспекций, защиты их сотрудников от противоправных посягательств при исполнении служебных обязанностей: предупреждение, выявление и пресечение коррупции в налоговых органах. Статья 2 Закона Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции» от 24 июня 1993 г. № 5238-1 запрещает возлагать на налоговую полицию задачи, не предусмотренные этим Законом. Федеральным органам Н.П. для выполнения возложенных на них задач предоставляется право: 1) проводить в соответствии с законодательством оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, предупреждения и пресечения фактов сокрытия доходов от налогообложения и уклонения от уплаты налогов, дознание по которым отнесено Законом к ведению федеральных органов Н.П., а также обеспечения собственной безопасности; 2) пользоваться при исполнении служебных обязанностей правами, предоставленными законодательством должностным лицам налоговых органов и агентам валютного контроля; 3) осуществлять в необходимых случаях проверки налогоплательщиков (в том числе контрольные) после проверок, проведенных должностными лицами органов Государственной налоговой службы Российской Федерации, в полном объеме с составлением актов по результатам этих проверок. Утверждение актов проверок и применение соответствующих санкций осуществляются начальником органа Н.П. или его заместителем; 4) приостанавливать операции налогоплательщиков по счетам в банках и кредитных учреждениях на срок до одного месяца в случаях непредставления документов, связанных с исчислением и уплатой налогов. Решение о приостановлении операций по указанным счетам принимает начальник органа Н.П. или его заместитель; 5) беспрепятственно входить в любые производственные, складские, торговые и иные помещения независимо от форм собственности и места их нахождения, используемые налогоплательщиками для извлечения доходов (прибыли), и обследовать их. Обо всех случаях проникновения в жилые помещения, используемые для индивидуальной и предпринимательской деятельности, против воли проживающих в них граждан орган Н.П. уведомляет прокурора в течение 24 часов с момента проникновения; 6) требовать от руководителей и других должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических лиц устранения нарушений законодательства о налогах и контролировать его выполнение; 7) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения; 8) вызывать с целью получения объяснений, справок, сведений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам, относящимся к компетенции федеральных органов Н.П.; 9) получать безвозмездно от министерств, ведомств, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических лиц информацию, необходимую для исполнения возложенных на федеральные органы Н.П. обязанностей, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения такой информации. Полученная федеральными органами Н.П. информация используется исключительно в служебных целях и разглашению не подлежит; 10) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи и транспортные средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям или общественным объединениям (кроме средств связи и транспор-тных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств, международных организаций), для предотвращения налоговых Преступлений, преследования и задержания лиц, совершивших налоговые преступления или подозреваемых в их совершении.

Федеральные органы Н.П. по требованию владельцев средств связи и транспортных средств возмещают убытки и расходы, понесенные владельцами в этих случаях; 11) составлять протоколы об административных правонарушениях и пределах полномочий, предоставленных законодательством федеральным органам Н.П., осуществлять административное задержание и применять другие меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях; 12) налагать административный арест на имущество юридических и физических лиц с последующей реализацией этого имущества в установленном порядке в случаях невыполнения указанными лицами обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей для обеспечения своевременного поступления сумм сокрытых налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствующий бюджет; 13) производить неотложные следственные действия в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством; 14) осуществлять при наличии достаточных оснований внедрение своих оперативных сотрудников в структуры предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности в случаях, когда получение иными способами необходимой информации о формах и методах сокрытия от налогообложения доходов (при-

были) невозможно. Внедрение оперативных сотрудников санкционирует директор Департамента Н.П. или его первый заместитель; 15) осуществлять учет лиц, предметов и фактов в пределах полномочий федеральных органов Н.П.; 16) представлять в соответствии с законом в государственные органы, должностным лицам предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, в общественные объединения обязательные для рассмотрения предложения об устранении обстоятельств, способствовавших совершению налоговых преступлений и нарушений; 17) хранить, носить и применять табельное огнестрельное оружие, специальные средства (кроме водометов, бронемашин и служебных собак), применять физическую силу в порядке, предусмотренном Законом РСФСР «О милиции»; 18) использовать средства массовой информации для установления обстоятельств совершения налоговых преступлений и нарушений, лиц, их совершивших, а также для розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия и суда; 19) привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству для выявления фактов, форм и методов совершения преступлений и нарушений в области налогового законодательства; 20) выплачивать лицу, предоставившему информацию о налоговом преступлении или нарушении, вознаграждение в размере до 10% от сокрытых сумм налогов, сборов и других обязательных платежей, поступивших в соответствующий бюджет. Нарушение руководителями и должнос-

тными лицами предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физическими лицами положений пунктов 5-10 статьи 11 настоящего Закона влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до стократного установленного законом минимального размера месячной оплаты труда. Решение о наложении штрафа и его размерах принимается начальником федерального органа Н.П. или его заместителем. Законные требования сотрудников Н.П. обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. Сотрудники Н.П. не несут ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный правонарушителю в результате применения в предусмотренных законодательством случаях физической силы, специальных средств и табельного огнестрельного оружия, если причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодействия. Действия сотрудника Н.П. могут быть обжалованы гражданами и юридическими лицами в вышестоящие органы Н.П., прокуратуру или суд.