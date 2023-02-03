Определение термина "Наряд"

Наряд

комбинированный документ, в котором содержится задание исполнителям на выполнение определенных работ и подтверждение фактического объема выполненных работ. Наряд выдается до начала работы и содержит перечень работ, нормы расходования времени на их выполнение, расценки, формы оплаты и общую сумму оплаты.