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Определение термина "Нематериальные акти-вы"

Нематериальные акти-вы -
затраты предприятий долгосрочного периода в хозяйственной деятельности, приносящие доход: права пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты и привилегии, организационные расходы, торговые марки и товарные знаки. Для обобщения информации о наличии и движении Н.А., принадлежащих предприятию на правах собственности, предназначен счет 04 «Нематериальные активы». Н.А. учитываются по первоначальной оценке, которая определяется для объектов, внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный фонд предприятия — по договоренности сторон; приобретенных за плату у других предприятий и лиц — исходя из фактически произведенных затрат по приобретению и приведению в состояние готовности этих объектов; полученных от других предприятий и лиц — экспертным путем. Износ Н.А. учитывается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Оприходование Н.А., внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный фонд предприятия, отражается по дебету счета 04 и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». Оприходование Н.А., полученных от других предприятий и лиц безвозмездно, отражается по дебету счета 04 в корреспонденции со счетом 87 «Добавочный капитал», субсчет «Безвозмездно полученные ценности». При выбытии Н.А. первоначальная стоимость списывается со счета 04 в дебет счета 48 «Реализация прочих активов». Износ Н.А. относится на себестоимость продукции (работ, услуг) ежемесячно по нормам, рассчитанным предприятием исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (но не более срока деятельности предприятия). По Н.А., по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы износа устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Нематериальные акти-вы: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка