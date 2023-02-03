Определение термина "Нерезиденты"

Нерезиденты





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1) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами Российской Федерации, в т.ч. числе временно находящиеся в Российской Федерации; 2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации; 3) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации; 4) находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства.