Определение термина "Норма обязательных резервов банков"

Норма обязательных резервов банков

устанавливаемые законом процентные отношения суммы обязательных резервов, образуемых по отдельным статьям банковских пассивов, к объему обязательств по соответствующим статьям. Коммерческие банки обязаны хранить эти резервы в центральном банке. Она дифференцируется в зависимости от размеров банковских учреждений, видов привлеченных депозитов, гражданства вкладчиков и некоторых других условий. Устанавливается по методу «вилки», в пределах которой центральный банк может осуществлять оперативное регулирование нормы. За нарушение установленных норм резервов взимается штраф или применяются другие санкции.