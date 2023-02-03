Определение термина "Обезличенный товар"

Обезличенный товар

это товар на складе маркетплейса, который не смогли распознать сотрудники. Когда такой товар обнаруживается, он возвращается поставщику, и все расходы на логистику, хранение и повторную отправку товара оплачиваются им. Товар может оказаться в «обезличке» по разным причинам: от отсутствия штрих-кода до вскрытой упаковки. Если товар не появляется на складе в течение нескольких дней, возможно, он попал в обезличку или был утерян. Отследить это можно в Едином кабинете Точки.