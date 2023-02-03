Определение термина "Обязательства"

Обязательства

вытекающие из договора или гражданского законодательства отношения, заключающиеся в том, что одна из договаривающихся сторон обязана совершить определенные действия в пользу другой стороны или воздержаться от нежелательных для нее действий. Чаще всего О. распространяются на возврат долга, выполнение работ и услуг, передачу имущественных ценностей, охрану собственности, выплату денежных средств, поставку товаров. Финансовые О. касаются взаимоотношений должника и кредитора и определяют обязанность уплаты определенных денежных средств в установленный срок. У предприятия могут быть О. к получению (дебиторская задолженность) и обязательство к погашению (кредиторская задолженность).