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Определение термина "Обязательства"

Обязательства -
вытекающие из договора или гражданского законодательства отношения, заключающиеся в том, что одна из договаривающихся сторон обязана совершить определенные действия в пользу другой стороны или воздержаться от нежелательных для нее действий. Чаще всего О. распространяются на возврат долга, выполнение работ и услуг, передачу имущественных ценностей, охрану собственности, выплату денежных средств, поставку товаров. Финансовые О. касаются взаимоотношений должника и кредитора и определяют обязанность уплаты определенных денежных средств в установленный срок. У предприятия могут быть О. к получению (дебиторская задолженность) и обязательство к погашению (кредиторская задолженность).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Обязательства: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка