Определение термина "Облигация"

Облигация

(лат. obligatio — обязательство) — ценная бумага, выпускаемая акционерными обществами и государством как долговое обязательство. О. подтверждает, что ее владелец внес денежные средства на приобретение ценной бумаги и тем самым вправе предъявить ее затем к оплате как долговое обязательство, которое организация, выпустившая О., обязана возместить по указанной на ней номинальной стоимости. Такое возмещение называют погашением. О. отличается от акции (см.) тем, что ее владелец не является членом акционерного общества и не имеет права голоса. Кроме выкупа в течение заранее обусловленного при выпуске О. срока, эмитент обязан выплачивать ее обладателю фиксированный процент от номинальной стоимости О. либо доход в виде выигрышей или оплаты купонов к О. Порядок выплаты процентов регулируется Положением о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям, утвержденным 10 января 1992 г. Министерством экономики и финансов Российской Федерации. О. выпускаются с целью привлечения денежных средств, то есть представляют форму кредитования их эмитентов лицами, купившими О. О. могут продаваться и покупаться по свободному курсу на биржах. Учет О. производится на счетах 06 «Долгосрочные финансовые вложения», субсчет 06-2 «Облигации», и 58 «Краткосрочные финансовые вложения», субсчет 58-1 «Облигации и другие ценные бумаги». На счет 06 относят затраты на срок более одного года, на счет 58 - на срок менее одного года. О. приходуются на счета Об и 58 по покупной стоимости. Приобретение предприятием О. и других ценных бумаг проводится по дебету счета 58 «Краткосрочные финансовые вложения» и кредиту счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет» и других счетов учета материальных и иных ценностей (если оплата ценных бумаг производится путем предоставления материальных и иных ценностей в собственность либо в пользование предприятию-продавцу). Если покупная стоимость приобретенных предприятием О. и иных аналогичных ценных бумаг отличается от их номинальной стоимости, то сумма разницы между покупной и номинальной стоимостью подлежит списанию (доначислению) таким образом, чтобы к моменту погашения (выкупа) ценных бумаг оценка, в которой они учитываются на счете 58, соответствовала номинальной стоимости. Погашение (выкуп) и продажа О. и других ценных бумаг, учитываемых на счете 58, отражаются по дебету счета 48 «Реализация прочих активов» и кредиту счета 58 «Краткосрочные финансовые вложения».