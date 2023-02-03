Определение термина "Общество с ограниченной ответственностью (ооо)"

Общество с ограниченной ответственностью (ооо)

это форма ведения бизнеса, при которой владельцы не отвечают по долгам компании своим личным имуществом. Они рискуют только тем, что вложили в уставный капитал.

Что выбрать: ИП или ООО

Зависит от того, какой бизнес вы запускаете, сколько людей в команде и с кем планируете работать.

Выбирайте ИП, если бизнес открывает один человек и при малых оборотах.

Плюсы: минимум отчётности, простая бухгалтерия, меньше налогов и штрафов.

Минусы: ИП отвечает всем своим имуществом, меньше доверия от крупных клиентов.

Выбирайте ООО, если учредителей несколько или бизнес будет работать с юрлицами при большом обороте.

Плюсы: ограниченная ответственность, можно нанимать директора, легче продать или передать бизнес.

Минусы: сложнее вести учёт, больше отчётности и штрафов.

Преимущества ООО

Ответственность ограничена. Если бизнес прогорит, учредители теряют только вложенное — личные деньги и имущество останутся при них.

Доли фиксированы. Уставный капитал делится на доли, и участники заранее знают, кто за что отвечает и сколько получает.

Простая регистрация. Оформить ООО легко, а если открывать бизнес через Точка Банк, даже не придётся платить госпошлину и ехать в налоговую.

Подходит для малого и среднего бизнеса. ООО — самый популярный формат компании в России.

Гибкое управление. Работу компании можно полностью персонализировать под себя, благодаря уставу.

Что такое уставный капитал ООО и зачем он нужен

Уставный капитал — это деньги или имущество, которые учредители вносят при регистрации ООО. Он показывает, с какими ресурсами компания стартует, и служит гарантией для кредиторов.

Минимальная сумма — 10 000 ₽. Можно внести не только деньгами, но и имуществом: техникой, оборудованием, даже мебелью. Главное — оценить вклад и прописать его в уставе.

Что такое устав ООО и зачем он нужен

Устав ООО — это основной документ компании. В нём прописано, как работает бизнес: кто принимает решения, как распределяется прибыль и что делать, если кто-то выходит из состава участников.

В уставе должна быть следующая информация: название и адрес компании; размер и распределение уставного капитала; права и обязанности участников; кто и как управляет компанией; как выходить из ООО и передавать доли.

Можно добавить больше информации. Например, порядок голосования, ограничения на сделки или особые правила для участников.

Какие документы нужны для регистрации ООО

Чтобы зарегистрировать ООО, нужно собрать пять документов:

1. Заявление по форме Р11001. Это главный документ — в нём указывают название, адрес, участников, директора.

2. Решение или протокол о создании. Решение — если один учредитель. Протокол — если их несколько.

3. Устав. Это основной документ компании. В нём прописано, как работает бизнес: кто принимает решения, как распределяется прибыль и что делать, если кто-то выходит из состава участников. Можно использовать типовой или написать свой.

4. Квитанция об оплате госпошлины. 4 000 ₽. Но при подаче онлайн, через госуслуги или Точку платить не нужно.

5. Гарантийное письмо от собственника адреса. Нужно, если вы регистрируете ООО не по своему адресу, а по арендуемому.

Куда подать документы для регистрации ООО

Подать документы можно тремя способами:

1. Онлайн через Госуслуги, сайт ФНС или Точка Банк.

2. Через МФЦ. Подготовьте документы, запишитесь и подайте лично.

3. Напрямую в налоговую. Можно подать лично или отправить документы по почте с описью и нотариальным заверением.

Срок регистрации в 2025 году: 3–5 рабочих дней после подачи заявления.

Какой режим налогообложения выбрать для ООО

Зависит от того, чем занимается компания и какой у неё доход. Ниже — три популярных режима.

Упрощёнка (УСН)

Самый выгодный и простой вариант для малого бизнеса. Можно платить:

6% — с доходов;

15% — с прибыли (доходы минус расходы).

+ Подходит, если обороты до 450 млн ₽ в год и численность до 130 человек. При этом остаточная стоимость основных средств не превышает 200 млн ₽, а доля участия в ООО других организаций до 25%. И не должно быть филиалов.

+ Меньше отчётности, проще вести учёт.



- Не все виды деятельности разрешены. Например, УСН нельзя применять банкам, юрконсультам, инвестфондам.

Общая система (ОСНО)

Предназначена для крупного бизнеса, экспорта и работы с НДС.

+ Подходит, если работаете с юрлицами, которым нужен вычет по НДС.

- Больше налогов и отчётности: НДС, налог на прибыль, на имущество.

Патент, АУСН, ЕСХН

Эти режимы нельзя применять для ООО.