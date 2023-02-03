Определение термина "Общественные связи"

Общественные связи

(англ, public reletaions) — деятельность, целью которой является информирование общественности, населения, средств массовой информации о решениях, принимаемых правительством, государственными органами, их значении для экономики и политики, ожидаемых последствиях. В сферу О.С. входят социологические и маркетинговые исследования и действия, что делает этот предмет занятий актуальным и для крупных компаний, фирм.