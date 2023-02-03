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Определение термина "Очередность платежей"

Очередность платежей -
определенная законодательством последовательность оплаты платежных документов со счета клиента в банке в случае, когда остатка средств недостаточно для удовлетворения всех претензий к нему. Различают календарную очередность (по мере поступления документа в банк) и избирательную (по решению владельца счета, по принадлежности к той или иной группе платежей и т.п.). В первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, а также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь — списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда, с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате возна^аждений по авторскому договору; в третью очередь — списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Государственный фонд занятости населения Российской Федерации; в четвертую очередь —списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди; в пятую очередь — списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований; в шестую очередь — списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности. Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Очередность платежей: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка