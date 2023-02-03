Определение термина "Операционные доходы компаний"

Операционные доходы компаний

доходы и поступления в результате проведения за определенный период времени производственно-хозяйственных и финансовых операций. Формируются из чистой выручки от реализации продукции; дивидендов, полученных от дочерних обществ; поступлений от продажи или сдачи в аренду имущества и т.д. В большинстве стран компании публикуют данные об операционных доходах (и расходах) в годовом отчете о прибылях и убытках.