Определение термина "Оперативный учет"

Оперативный учет

учет производства, закупок, продаж, денежных, кредитных, расчетных операций, проводимых компаниями, банками в дополнение к бухгалтерскому учету в целях его обеспечения входной информацией. Подобный учет ведется в производственных и торговых подразделениях компании работниками этих служб. Преимущества О.У в сравнении с бухгалтерским учетом заключаются в его оперативности и детальности.