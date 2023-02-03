Определение термина "Основной вид деятельности оргпнизации"

Основной вид деятельности оргпнизации

организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:

— трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или

— периода существования организации.