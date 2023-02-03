Определение термина "Пенсия"

(лат. pensio — платеж) — денежное обеспечение, регулярные денежные выплаты, предоставляемые гражданам при достижении пенсионного возраста, в связи с инвалидностью, при потере кормильца и в других предусмотренных законом случаях. Выплата П. осуществляется за счет пенсионного и страхового фондов, образуемых в качестве внебюджетных государственных фондов и страховых, частных пенсионных фондов предприятий.

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