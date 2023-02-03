Определение термина "Планирование"

Планирование

составная часть управления, разработка и практическая реализация планов, определяющих будущее состояние экономической системы, путей, способов и средств его достижения. Характерно и П. отдельных видов ресурсов (например, социальное П.). В экономике рыночного типа распространено П. на уровне компаний, которое, как правило, носит индикативный, ориентирующий характер. В П. применяются экономико-математические, балансовые методы и экспертные оценки. П. включает принятие плановых решений уполномоченными на это органами, лицами.