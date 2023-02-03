Определение термина "Плавающая процентная ставка"

Плавающая процентная ставка

процентная ставка по среднесрочным и долгосрочным кредитам, размер которой не фиксируется на весь период кредитования. Она подлежит периодическому пересмотру в рамках согласованных между кредитором и заемщиком промежутков времени в зависимости от ситуации на рынке.