Определение термина "Принудительная лицензия"

Принудительная лицензия

лицензия, в соответствии с условиями которой обладатель патента не использует изобретение в течение определенного периода (как правило, не менее трех лет) с момента выдачи патента без уважительных причин. Компетентный орган по ходатайству заинтересованных лиц может предоставить им, независимо от воли обладателя патента, право на использование этого изобретения с выплатой определенной платы обладателю патента.