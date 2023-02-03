Определение термина "Расчет в кредит"

Расчет в кредит

расчет на основе предоставления кредита покупателю товара, заказчику работ для оплаты этих товаров и работ. Кредит предоставляется продавцом, поставщиком, исполнителем работ, либо банком, другим кредитным учреждением. Кредит со стороны продавца, исполнителя работ погашается посредством последующей оплаты, осуществляемой после поставки товара, выполнения работ.