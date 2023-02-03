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Определение термина "Расчет в кредит"

Расчет в кредит -
расчет на основе предоставления кредита покупателю товара, заказчику работ для оплаты этих товаров и работ. Кредит предоставляется продавцом, поставщиком, исполнителем работ, либо банком, другим кредитным учреждением. Кредит со стороны продавца, исполнителя работ погашается посредством последующей оплаты, осуществляемой после поставки товара, выполнения работ.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Расчет в кредит: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка