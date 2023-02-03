Определение термина "Расписка"

Расписка

документ, удостоверяющий в письменной форме, что лицо, давшее Р., получило от другого лица деньги, вещи, материальные ценности и обязуется их вернуть. Р. скрепляется подписью выдавшего ее лица. Правильно оформленная и нотариально заверенная Р. может служить одним из доказательств факта передачи ценностей, но в некоторых случаях не является достаточным основанием для их востребования.