Определение термина "Ремитирование"

Ремитирование

способ погашения задолженности в иностранной валюте с помощью римессы. Р. заключается в том, что должник покупает иностранную валюту на национальном валютном рынке на валюту своей страны и пересылает ее кредитору либо гасит долг путем покупки и пересылки чека, переводного векселя.