Определение термина "Россия, российская федерация"

Россия, российская федерация

наименования, используемые предприятиями, учреждениями и организациями, являющимися юридическими лицами, которые влекут за собой уплату сбора: в размере 0,5% предприятиями, а также учреждениями и организациями, в том числе бюджетными, осуществляющими предпринимательскую деятельность (кроме заготовительной, снабженческо-сбытовой и торговой) , от стоимости реализованной продукции (работ, услуг): банками и другими кредитными учреждениями -от суммы доходов банков, за исключением сумм доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии с п. 1 ст. 4 Закона Российской Федерации «О налогообложении доходов банков»; биржами — от сумм дохода, полученного в виде комиссионного сбора, вознаграждений со сделок, совершаемых на биржевых торгах, а также выручки, полученной от продажи и сдачи в аренду брокерских мест, платы за право участия в торгах, доходов от информационно-коммерческих и других платных услуг: страховыми организациями от суммы полученных страховых взносов (премий), комиссионных вознаграждений по перестрахованию и других услуг, связанных со страховой и нестраховой деятельностью; в размере 0,05% от товарооборота — заготовительными, снабженческо-сбытовыми и торговыми, в том числе оптовой торговли, предприятиями и организациями, а также другими предприятиями и организациями, осуществляю' щими заготовительную, снабжен-ческо-сбытовую и торговую деятельность. Под товарооборотом следует понимать фактический заготовительный, розничный и оптовый товарооборот, определяемый по данным бухгалтерского учета по кредиту счета 46; в размере 100-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда, действующего на момент уплаты сбора, - другими пред-приятиями, учреждениями и организациями. При исчислении сбора применяются показатель выручки (валового дохода) от реализации продукции (работ, услуг), отражаемый по строке 010 формы 2 «Отчет о финансовых результатах и их использовании» бухгалтерского учета, и показатель товарооборота, отражаемый по вписываемой строке 101 этой же формы. Уплата сбора производится ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала.