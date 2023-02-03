Определение термина "Самофинансирование"

Самофинансирование

финансирование простого и расширенного воспроизводства предприятия за счет собственных финансовых ресурсов, т.е. осуществление такой финансово-хозяйственной деятельности, при которой не только текущие расходы, но и капиталовложения, а также расходы текущих периодов обеспечиваются за счет собственных источников предприятия.