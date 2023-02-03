Определение термина "Счета ностро"

Счета ностро

счета данного кредитного учреждения у банков—

корреспондентов, на которых отражаются взаимные платежи. Условия ведения счетов Ностро оговариваются при установлении корреспондентских отношений между двумя кредитными учреждениями. При этом обычно предусматривается, в какой валюте будет вестись счет, должны ли платежи производиться в пределах числящихся на счете сумм или в порядке овердрафта. При счетах Ностро обычно начисляются проценты и комиссионное вознаграждение за выполнение поручений.