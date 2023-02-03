Определение термина "Сделка с премией"

Сделка с премией

опцион — приобретаемое при уплате известной премии право купить (продать) ценные бумаги или товары по установленной цене в течение определенного времени. Сделка с предварительной премией дает право покупателю отказаться от предусмотренной сделкой покупки ценных бумаг, уплатив за отказ премию продавцу. Сделка с обратной премией дает право продавцу отказаться от предусмотренной сделкой продажи ценных бумаг, уплатив за это премию покупателю.