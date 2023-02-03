Определение термина "Специальные права заимствования (сдр)"

Специальные права заимствования (сдр)

международные платежные и резервные средства, эмитируемые Международным валютным фондом (МВФ) и используемые для безналичных международных расчетов посредством записей на специальных счетах и в качестве расчетной единицы МВФ. СДР выполняет ряд функций мировых денег по регулированию сальдо платежных балансов, расчетов с МВФ, использованию официальных валютных резервов, соизмерению стоимости национальных валют, но не имеют реального обеспечения. Стоимость СДР вначале определялась золотым паритетом доллара США (35 долларов за унцию). В 1976 г. она была определена на основе корзины валют 16 стран. В 1981 г. произошло новое определение стоимости СДР на основе пяти основных валют. Долларовая цена определяется ежедневно.