Определение термина "Субвенция"

Субвенция

(от лат. subvenire — приходить на помощь) вид денежной помощи местным бюджетам со стороны государственного бюджета, предназначенной на определенную цель. В случае нарушения целевого использования средств помощи, полученных в виде страховой суммы, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены. С. следует отличать от дотации, при которой денежная помощь со стороны госбюджета не оговаривается никакими условиями, и от субсидии, обозначающей дотации, как бюджетам, так и различным организациям за счет средств бюджета или средств специальных фондов, создаваемых за счет взносов отдельных компаний и граждан.