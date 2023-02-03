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Определение термина "Трудоемкость"

Трудоемкость -
затраты труда, рабочего времени на производство единицы продукции (физической единицы на один рубль выпускаемой продукции). Т. обратно пропорциональна производительности труда, выработке продукции на одного работника.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Трудоемкость: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка