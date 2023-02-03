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Определение термина "Учетный процент"

Учетный процент -
1) процент, взимаемый банком с суммы векселя при покупке (учете) его банком до наступления срока платежа; представляет собой разницу между номиналом ценной бумаги и суммой, уплаченной при ее покупке. Банк при учете векселя выплачивает предъявителю сумму его номинальной стоимости за вычетом скидки, равной учетному проценту. Право получения денег по векселю переходит к банку, который может либо получить с векселедержателя по истечении срока полную сумму, указанную в векселе, либо перепродать его на денежном рынке с соответствующей скидкой. Таким же образом учитываются и другие долговые обязательства; 2) ссудный, кредитный процент, взимаемый банком за предоставление межбанковского кредита.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Учетный процент: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка