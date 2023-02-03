Определение термина "Учредители"

Учредители

основатели фирмы, физические и юридические лица, создающие новую организацию по собственной инициативе, привлекающие к участию в нем вкладчиков капитала. У. и сами могут вносить свой капитал в организуемое общество. У. разрабатывают документы, необходимые для регистрации и деятельности создаваемой компании (акционерного общества), осуществляют всю необходимую подготовительную работу.