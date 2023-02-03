Определение термина "Уличный сертификат"

Уличный сертификат

акционерный сертификат, выписанный на имя инвестиционного дилера или брокера, работающего с ценными бумагами, но фактически принадлежащий лицу, которое уплатило деньги за акции. Популярен среди инвесторов, так как купля-продажа не осложнена формальностями. Дивиденды по акциям, зарегистрированным в форме У.С., поступают вначале посреднической фирме, а затем от нее держателю акции.