Определение термина "Ущерб"

Ущерб

1) убытки, непредвиденные расходы, утрата имущества и денег, недополученная выгода. Для отражения хищений материальных ценностей используется дебет счета 84 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Для списания хищений ценностей применяется кредит счета 84 и корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба», при наличии конкретных виновников; при отсутствии виновных-кредит счетов издержек производства или обращения по фактической себестоимости.; 2) вред, наносимый деятельностью одного хозяйствующего субъекта другим субъектам или природе, окружающей среде, людям. Различают имущественный У. в виде потери имущества юридических и физических лиц из-за причинения вреда или неисполнения взятых по отношению к ним обязательств, а также моральный У. в виде ущемления прав, оскорбления чести и достоинства, подрыва репутации, причиненных противоправными действиями иных лиц.